Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ОВК

Причиной стало их снижение на более 20%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям Объединенной вагонной компании (ОВК) после их снижения, превысившего 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 10:06 мск, котировки акций ОВК опускались на 39,39% - до 21,7 рублей за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 10:40 мск, отмечается в сообщении биржи.

ОВК - ведущий производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке компании - более 70 моделей вагонов нового поколения. ОВК разрабатывает и производит грузовые вагоны согласно международным стандартам и поставляет продукцию в различные страны.