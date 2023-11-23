23 ноября, 07:20

Таджикистан и Россия договорились о подготовке кадров в сфере транспорта

Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и глава Минтранса РФ Виталий Савельев подписали соответствующий межведомственный меморандум

ДУШАНБЕ, 23 ноября. /ТАСС/. Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и глава Минтранса РФ Виталий Савельев подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве по подготовке и переподготовке специалистов в транспортной сфере. Документ был подписан в Москве в рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщил пресс-центр министерства транспорта.

"Целью меморандума является содействие реализации совместных проектов по подготовке и переподготовке специалистов в области транспорта, отвечающих интересам развития транспортного комплекса двух стран", - говорится в сообщении.

Согласно договоренности, ведомства намерены проводить семинары по таким темам, как мультимодальные перевозки, развитие региональных и городских транспортных сетей, транспортная безопасность, разработка транспортных и логистических проектов, предоставление консультационных услуг в реализации проектов и другие.

Кроме того, стороны будут совместно разрабатывать рекомендации по совершенствованию действующего законодательства и нормативно-правовых актов для повышения качества транспортно-логистических услуг. В ведомстве уточнили, что в данном направлении предполагается сотрудничество соответствующих структур Минтранса Таджикистана с российскими высшими учебными заведениями, в том числе транспортным университетом.

Глава Таджикистана находился с двухдневным официальным визитом в Москве 21-22 ноября. В ходе визита состоялись встречи с российским лидером в узком и расширенном форматах. По итогам переговоров были подписаны восемь двусторонних документов. После визита в Москву Рахмон вылетел в Минск для участия в саммите Организации договора о коллективной безопасности, который состоится 23 ноября. 

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