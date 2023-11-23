Минпромторг подготовит предложения по господдержке утилизации судов

Доклад должен быть представлен в правительство

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минпромторг, Минприроды, Минтранс России и Ассоциация переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" подготовят предложения по господдержке утилизации судов, транспортных средств и оборудования, бывших в употреблении труб. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2030 года (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Подготовка предложений по государственной поддержке утилизации вышедших из эксплуатации судов, транспортных средств и оборудования, бывших в употреблении труб", - говорится в плане.

Доклад должен быть представлен в правительство РФ, срок реализации мероприятия - 2023-2024 годы.