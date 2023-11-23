Bloomberg: в Microsoft возмутились отсутствием объяснения увольнения Альтмана из OpenAI

По данным агентства, компания не уведомила их о причинах подобного шага

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Руководители американской компании Microsoft были возмущены новостью об увольнении Сэма Альтмана с поста генерального директора OpenAI - разработчика чат-бота ChatGPT, поскольку компания не уведомила их о причинах подобного шага. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как указали его собеседники, участники совета директоров Microsoft, который планировал инвестировать в OpenAI около $13 млрд, "были разгневаны", что компания лишь "кратко уведомила" о планах уволить Альтмана. А генеральный директор Microsoft Сатья Наделла пожаловался, что ему не дали никаких объяснений по поводу принятого решения.

Об отсутствии каких-либо комментариев со стороны OpenAI в критическом ключе сообщали и другие инвесторы, включая основателя компании венчурного капитала Khosla Ventures Винода Хослу. "У нас не было никакого разговора с членами совета, которые принимали участие в увольнении Альтмана. Я думаю, это ошибочный шаг с их стороны", - сказал он в интервью Bloomberg.

На прошлой неделе OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку. В качестве причины фирма назвала решение совета директоров, которые пришли к выводу, что руководитель компании "не всегда был откровенен в своем взаимодействии с советом, что препятствовало выполнению его обязанностей". Ему на смену должен был прийти экс-гендиректор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир. Однако в среду компания опубликовала заявление, в котором сообщила о достижении соглашения с бывшим генеральным директором о его возвращении.

OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России.