23 ноября, 07:26

Bloomberg: Альтман вернется в OpenAI, но пока не займет пост генерального директора

По данным агентства, он также согласился на проведение внутреннего расследования обстоятельств своего увольнения

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший генеральный директор американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман вернется в организацию, однако пока не будет занимать должность ее руководителя. Он также согласился на проведение внутреннего расследования обстоятельств своего увольнения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, в рамках соглашения с OpenAI Альтман согласился пока не занимать место в совете директоров. Кроме того, бывший руководитель корпорации одобрил проведение внутреннего расследования обстоятельств, которые ранее привели к его увольнению. Однако, как отмечает агентство, в конечном счете условия сделки могут измениться, и он все же сможет войти в число руководителей организации.

На прошлой неделе OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку. В качестве причины фирма назвала решение совета директоров, которые пришли к выводу, что руководитель компании "не всегда был откровенен в своем взаимодействии с советом, что препятствовало выполнению его обязанностей". Ему на смену должен был прийти экс-гендиректор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир. В среду компания опубликовала заявление, в котором сообщила о достижении соглашения с бывшим генеральным директором о его возвращении в OpenAI.

Компания в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России. 

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