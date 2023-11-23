23 ноября, 07:33

В России объем вылова лососевых в 2023 году стал вторым в истории наблюдений

Показатель достиг 609 тыс. тонн, сообщили в Росрыболовстве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Объем добычи лососевых видов рыб в 2023 году составил 609 тыс. тонн. Об этом сообщило Росрыболовство.

"Лососевая путина в этом году - вторая по объему добычи в истории наблюдений, можно сказать, мы закончили ее с серебряной медалью. К настоящему моменту объем добычи составил 609 тыс. тонн. В целом все справились неплохо, результаты говорят сами за себя", - об этом сообщил в ходе Дальневосточного научно-промыслового совета глава ведомства Илья Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.

Он также отметил, что предстоит сразу же начать работу над стратегией по добыче лососевых в 2024 году. "Прошу ориентироваться на то, что в 2024 году мы будем всех направлять и стимулировать на переоформление рыболовных участков, чтобы оформляли участки для осуществления добычи лососевых в рамках тех методик, которые есть. В противном случае на промысловых участках таких преимуществ, которые были раньше, в стратегии на 2024 год предусматриваться не будут", - сказал Шестаков.

По его словам, важным вопросом является подготовка к минтаевой путине. "Традиционно посмотрим, что у нас происходит с точки зрения науки и с промысловыми усилиями. Думаю, что больших вопросов здесь быть не должно", - добавил он.

"Флот пополняется новыми рыболовными траулерами. По идее, процент освоения должен расти, уже в этом году мы видим, что освоение растет", - сообщил Шестаков.

Ранее глава Росрыболовства заявлял, что в 2023 году ожидается второй в истории по объему вылов лососевых в России - около 600 тыс. тонн. В 2018 году было выловлено 676 тыс. тонн этой рыбы. 

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