Использование ИИ будет обязательным для получения компаниями субсидий из бюджета

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, такой подход будут тестировать в 2024 году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Применение технологий искусственного интеллекта предприятиями станет обязательным для получения ими субсидий от государства. Такой подход будет тестироваться в следующем году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"По поручению президента использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета. Со следующего года мы протестируем такой подход на предприятиях, годовая выручка которых превышает 800 млн рублей", - сказал вице-премьер в ходе выступления на конференции AI Journey.

Чернышенко уточнил, что это будет касаться компаний, которые работают в приоритетных для страны отраслях.