23 ноября, 07:42

СМИ: Пакистан и Афганистан возобновили приграничную торговлю через КПП "Чаман"

По информации The Express Tribune, торговля полностью возобновилась после отсрочки пакистанской стороной на две недели действия введенного им ранее в ноябре нового визового режима и ужесточения таможенных правил

ИСЛАМАБАД, 23 ноября. /ТАСС/. Пакистан и Афганистан возобновили приграничную торговлю через контрольно-пропускной пункт "Чаман", которая была прервана на этой неделе из-за забастовки трейдеров и блокады ими этого пограничного перехода.

По сообщению газеты The Express Tribune, торговля полностью возобновилась после отсрочки Пакистаном на две недели действия введенного им ранее в ноябре нового визового режима и ужесточения таможенных правил, что привело к протестам и блокаде доставки торговых грузов через КПП "Чаман" в афганскую провинцию Кандагар.

Режим на границе с Афганистаном был ужесточен 1 ноября после решения Пакистана об экстрадиции из страны всех афганских беженцев без документов. Пакистанские власти запретили переход границы лицам без паспортов и соответствующих пакистанских и афганских виз. До этого перемещение из страны в страну пакистанцы и афганцы совершали по своим национальным удостоверениям личности. Одновременно пакистанская сторона ввела новые таможенные правила с целью борьбы с контрабандой из Афганистана.

Не менее 374 тыс. беженцев вернулись в Афганистан из Пакистана в ноябре после начала кампании пакистанских властей по выдворению на родину иностранцев без виз и документов. 31 октября истек крайний срок для выезда из Пакистана всех нелегальных иммигрантов, большинство из которых - беженцы из Афганистана. Пакистанские власти проводят массовые задержания иностранцев без документов для последующей высылки из страны.

Как заявило временное правительство Пакистана, за последние четыре десятилетия на основе Женевской конвенции в страну прибыли свыше 4 млн беженцев из Афганистана, из них 1,7 млн не имеют документов для проживания, все эти лица подлежат депортации. 

Теги:
АфганистанПакистан
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