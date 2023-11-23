23 ноября, 07:50

В Пермском крае запустили производство оборудования для шельфовых и СПГ-проектов

По информации пресс-службы Фонда развития промышленности, общие инвестиции в проект составили 2,8 млрд рублей

ТАСС, 23 ноября. Серийное производство оборудования для шельфовых и СПГ-проектов начато в городе Чайковском в Пермском крае компанией "Альянсспецмаш" благодаря поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Компания "Альянсспецмаш" (входит в консорциум "БАКС-Технология") наладила в городе Чайковском Пермского края серийный выпуск технологического оборудования для проектов средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ) и шельфовых проектов", - сказано в сообщении.

Предприятие будет производить комплектующие для аппаратов воздушного охлаждения вытяжного типа, соединительные детали трубопроводов и емкостного оборудования, а также узлы учета газа, насосные станции и элементы теплообменного оборудования, в том числе колонны и сепараторы. "В результате реализации проекта доля импорта в сегменте аппаратов воздушного охлаждения вытяжного типа сократится до 85%, соединительных деталей трубопроводов - до 71%, емкостного оборудования - до 6,3%", - отмечает пресс-служба фонда.

Поясняется, что общие инвестиции в проект составили 2,8 млрд рублей. Из них 1,6 млрд рублей предоставлено ФРП в виде льготного займа. Планируется изготавливать до 6 тыс. тонн продукции в год. Уровень локализации продукции составляет 100% - все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей.

Потенциальные потребители производимого оборудования - компании "Новатэк" и "Газпром". Выпускаемую компанией "Альянсспецмаш" продукцию планируют применять при реализации крупных российских СПГ-проектов, таких как "Сахалин-2" (3-я линия), газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, "Владивосток-СПГ", "Штокман СПГ" и других.

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ. 

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