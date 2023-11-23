23 ноября, 07:56

В Приморье к 2030 году будут изготавливать 3,8 тыс. беспилотников в год

Проект программы включает создание в регионе научно-производственного центра и подготовку отраслевых специалистов

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Проект программы развития беспилотной авиации на 2024-2025 годы разработан в Приморье. Ежегодно предприятия региона будут наращивать производство дронов не менее чем на 300 единиц, и к 2030 году достигнут показателя в 3,8 тыс. изготовленных беспилотников ежегодно, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Приморье разработан проект программы развития беспилотной авиации на 2024-2025 годы. Ежегодный прирост объемов производства дронов промышленными предприятиями края должен составить не менее 300 единиц. Цель программы - создать благоприятные условия для увеличения спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (БАС) и услуги с их применением. <…> Выпуск беспилотников промышленными предприятиями Приморского края к 2030 году должен составить не менее 3,8 тыс. единиц", - говорится в сообщении.

Проект программы включает создание в регионе научно-производственного центра и подготовку отраслевых специалистов. 

Теги:
РоссияПриморский край
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