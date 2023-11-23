В России могут повысить приоритет перевозки грузов металлопродукции по ж/д

Минпромторг РФ, ФАС, Минтранс, Минэкономразвития и РЖД в 2024-2025 году разработают предложения по внесению изменений в соответствующие правила

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ, ФАС, Минтранс, Минэкономразвития и РЖД в 2024-2025 году разработают предложения по внесению изменений в правила недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре в повышении приоритета перевозки грузов производств с непрерывным технологическим циклом и несырьевых неэнергетических грузов. Это следует из утвержденного плана мероприятий по реализации Стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2030 года (есть в распоряжении ТАСС).

К таким производствам в том числе относится и металлургическое производство.

Соответствующий доклад в правительство РФ с предложениями могут направить в 2024-2025 году. Ответственные исполнители за реализацию - ФАС, Минпромторг РФ, Минтранс РФ, Минэкономразвития РФ, РЖД, отраслевые ассоциации и заинтересованные металлургические предприятия.

Кроме того, Минпромторг предлагает подготовить и представить кабмину прогноз о распределении перспективных объемов перевозок металлопродукции по видам транспорта, в том числе с использованием железнодорожной инфраструктуры РЖД, следует из плана. Прогноз планируется составить до 2030 года с разбивкой по годам.

В начале 2023 года российские металлурги планировали обратиться к правительству с просьбой гарантировать вывоз стали по Восточному полигону в объеме 8-9 млн тонн. Тогда в РЖД говорили, что экспортные металлы, которые перевозятся в универсальном подвижном составе, вынуждены уступать провозную мощность гарантированным объемам социально значимых грузов, внутрироссийским перевозкам и сырьевому экспорту в специализированном подвижном составе.