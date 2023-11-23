"Металлоинвест" увеличил объем размещения облигаций до 15 млрд рублей

В ходе формирования книги заявок суммарный объем спроса превысил 18 млрд рублей при первоначально объявленном размере выпуска не менее 10 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ - закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций на общую сумму 15 млрд рублей со сроком обращения четыре года, говорится в сообщении компании.

В ходе формирования книги заявок суммарный объем спроса превысил 18 млрд рублей при первоначально объявленном размере выпуска не менее 10 млрд рублей.

Финальная ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России + 120 базисных пунктов. Купонный доход будет выплачиваться ежеквартально.

Техническое размещение на Московской бирже планируется 28 ноября 2023 года. Привлеченные средства компания планирует использовать для рефинансирования текущей задолженности.

"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. Разведанные запасы железной руды по JORC составляют 15,4 млрд тонн.