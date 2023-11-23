Китайский инвестор планирует вложить 2,5 млрд рублей в производство под Владимиром

Реализация проекта может начаться уже в 2024 году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Китайская компания планирует вложить 2,5 млрд рублей в запуск серийного производства силовых полупроводников третьего поколения во Владимирской области. Реализация проекта может начаться уже в 2024 году, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе торгово-производственного холдинга (ТПХ) "Русклимат".

"Реализация инвестпроекта с высокотехнологичной китайской компанией национального уровня в стадии проработки, и в случае подписания договора с Владимирской областью на первом этапе будет инвестировано 2,5 млрд [рублей] и открыто 350 новых рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

Новое предприятие расположится в особой экономической зоне "Владимир" на территории технопарка "Русклимат ИКСЭл". Реализация проекта может начаться уже в 2024 году, она будет состоять из двух этапов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, планируется выпуск силовых полупроводников по технологии SiC (карбид кремния) и в дальнейшем - GaN (галлий-нитрид). "Проект предусматривает производство единичных силовых компонентов (транзисторов и диодов), а также специализированных силовых сборок (модулей) для рынков России и других стран", - добавили в ТПХ "Русклимат".

Отмечается, что проект предполагает размещение на территории технопарка нескольких производств для реализации полного цикла производства высокотехнологичного продукта.