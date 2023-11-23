На Кубани более 850 участников СВО получили субсидии и компенсации на газификацию

Власти региона выплачивают до 105 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Свыше 850 военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также члены их семей из Краснодарского края получили субсидии и компенсации расходов по газификации. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"На сегодняшний день компенсацию на газификацию получили 815 участников СВО и членов их семей, субсидию - еще 41 человек", - сказал Кондратьев.

Он пояснил, что власти региона выплачивают до 105 тыс. рублей - средства можно направить на проектирование сети, реконструкцию или строительство внутреннего газопровода, покупку и установку оборудования, приборов учета. "Это востребованная и важная мера, которой уже воспользовались более 850 человек, продолжим и дальше поддерживать наших военнослужащих и их родных, в ближайшее время для этого разработаем краевую программу", - заметил губернатор.

В пресс-службе краевой администрации пояснили, что компенсацией и субсидией расходов для проведения работ по газификации внутри участка также могут воспользоваться многодетные и малоимущие, пенсионеры, инвалиды, всего - 18 категорий жителей.