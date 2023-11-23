23 ноября, 08:50

Ростехнадзор приостановил выемку угля в лаве на шахте Листвяжная

Такие же ограничения ведомство ввело и в шахтах им. С. Д. Тихова, им. С. М. Кирова, "Березовская"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля в лаве №824 на шахте "Листвяжная" в Кузбассе после возгорания. Такие же ограничения ведомство ввело и в шахтах им. С. Д. Тихова, им. С. М. Кирова, "Березовская", сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Ранее на шахте "Листвяжная" сообщили, что произошло возгорание площадью примерно 0,06 кв. метра, которое работники самостоятельно потушили с помощью огнетушителя. Работы были приостановлены, создана специальная комиссия по расследованию инцидента.

"Составлен протокол о временном запрете деятельности <...> на выемку угля в лаве №824 ООО "Шахта "Листвяжная" за инцидент - возгорание в горной выработке, пылевзрывоопасное состояние горной выработки, невыполнение мероприятий по предупреждению эндогенной пожароопасности в части обработки антипирогенами завальной части выемочного участка, невыполнение требований проектных решений в части эксплуатации системы аэрогазового контроля. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", - написал Виль.

Лава №824 шахты "Листвяжная" возобновила свою работу в августе этого года. До этого работы здесь были приостановлены из-за взрыва метана 25 ноября 2021 года. Тогда погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Также Ростехнадзор приостановил выемку угля в лаве №49 шахты "Березовская" (УК "Северный Кузбасс") за допущенное загазирование горной выработки, в лаве № 23-1-7/1 шахты им. С. Д. Тихова ("ММК-Уголь") и в лаве № 24-64 шахты им. С. М. Кирова пласта Болдыревского ("СУЭК-Кузбасс") за превышение допустимой концентрации метана. 

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