Таджикистан намерен присоединиться к российскому проекту "Агроэкспресс"

По данным Минтранса республики, присоединение к этому проекту может ускорить сроки поставки скоропортящихся продуктов и снизит риски факторов, влияющих на качество товаров

ДУШАНБЕ, 23 ноября. /ТАСС/. Таджикистан рассматривает возможность подключения к специализированному сервису РФ "Агроэкспресс", осуществляющему ускоренную доставку сельхозпродукции железнодорожными путями. Об этом говорится в дорожной карте до 2025 года, которую подписали министры транспорта Таджикистана и России Азим Иброхим и Виталий Савельев в Москве, сообщает пресс-центр Минтранса республики.

"Согласно плану практических действий (дорожная карта) по сотрудничеству в транспортной сфере между Таджикистаном и Российской Федерацией на 2023-2025 годы, будет рассмотрена возможность подключения Таджикистана к проекту "Агроэкспресс", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что присоединение республики к этому проекту может ускорить сроки поставки скоропортящихся продуктов и снизит риски факторов, влияющих на качество товаров.

Проект "Агроэкспресс" является специализированным сервисом по организации ускоренных контейнерных перевозок железнодорожным сообщением, который реализуется ОАО "Российские железные дороги" и Российским экспортным центром. Сервис позволяет доставлять грузы агропромышленного комплекса в Турцию, страны СНГ и Китай. С 2021 года проект реализуется в направлении Россия - Узбекистан.