23 ноября, 08:22

В Минобрнауки рассказали о планах по числу выпускаемых специалистов в сфере ИИ

По данным ведомства, к 2030 году в России ежегодно должны получать образование не менее 15,5 тыс. таких выпускников

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Не менее 15,5 тыс. специалистов в сфере искусственного интеллекта должны ежегодно выпускаться из российских вузов к 2030 году. Такая задача стоит перед Минобрнауки РФ, сообщил замглавы ведомства Андрей Омельчук.

"Перед нами стоит амбициозная задача: к 2030 году выйти не менее чем на 15,5 тыс. выпускников в год соответствующих специалистов сферы искусственного интеллекта", - сказал он на пресс-конференции в Сбере, посвященной презентации результатов Рейтинга российских вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. 

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