Бюджет Башкирии на 2024 год приняли с дефицитом порядка 10 млрд рублей

При этом заложенные в законопроект о бюджете могут быть скорректированы ко второму чтению, исходя из уточненных данных по объемам трансфертов из федерального бюджета

УФА, 23 ноября. /ТАСС/. Госсобрание Башкирии приняло бюджет республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в первом чтении с доходами в размере около 289 млрд рублей. Дефицит составит порядка 10 млрд, и обеспечен источниками покрытия, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Согласно законопроекту доходы бюджета Республики Башкортостан на 2024 год спрогнозированы в объеме около 289 млрд рублей, расходы - 299 млрд рублей. Дефицит в размере 10 млрд рублей обеспечен источниками покрытия. Бюджет ориентирован, в первую очередь, на 100%-ное исполнение государством социальных обязательств перед гражданами и на финансирование приоритетных направлений государственной политики, включая поддержку уязвимых категорий бизнеса и граждан, развитие социальной инфраструктуры, создание условий для роста экономики", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания Константина Толкачева.

При этом он отметил, что заложенные в законопроект о бюджете цифры не окончательные, и будут скорректированы ко второму чтению, исходя из уточненных данных по объемам трансфертов из федерального бюджета. "Бюджет напряженный, но сбалансированный. Он составлен на основе прогноза социально-экономического развития республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и соответствует объективным реалиям", - добавили в пресс-службе.

По данным Министерства финансов Башкирии, в 2023 году доходы бюджета составили 287,4 млрд, расходы - 308,7 млрд рублей.