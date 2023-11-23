23 ноября, 08:47

Мосбиржа проводит второй дискретный аукцион по акциям ОВК

По данным на 11:10 мск, котировки акций ОВК отыгрывали снижение и находились на отметке в 28,2 рубля за бумагу

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении второго за день дискретного аукциона по акциям Объединенной вагонной компании (ОВК) после их роста, превысившего 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 11:10 мск, котировки акций ОВК отыгрывали снижение и находились на отметке в 28,2 рубля за бумагу (-23,14%).

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 11:44 мск, отмечается в сообщении биржи.

О допэмиссии

ОВК 22 ноября сообщила о завершении дополнительной эмиссии акций. По результатам реализации преимущественного права и внебиржевого размещения компания привлекла 25,95 млрд рублей и разместила около 2,79 млрд акций. Банк "Траст" выступил якорным инвестором, приобретя акции ОВК на сумму 25 млрд рублей. В результате допэмиссии доля банка "Траст" в капитале ПАО "НПК ОВК" увеличилась до 93,6%.

Привлеченные по результатам допэмиссии средства в размере 25 млрд рублей пойдут на снижение кредитной нагрузки компании. Оставшаяся часть будет направлена на реализацию инвестиционной программы, в том числе на повышение собственной производственной автономии в условиях импортозамещения, говорится в сообщении.

О компании

ОВК - ведущий производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке компании - более 70 моделей вагонов нового поколения. ОВК разрабатывает и производит грузовые вагоны согласно международным стандартам и поставляет продукцию в различные страны. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация