Мосбиржа проводит второй дискретный аукцион по акциям ОВК

По данным на 11:10 мск, котировки акций ОВК отыгрывали снижение и находились на отметке в 28,2 рубля за бумагу

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении второго за день дискретного аукциона по акциям Объединенной вагонной компании (ОВК) после их роста, превысившего 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 11:10 мск, котировки акций ОВК отыгрывали снижение и находились на отметке в 28,2 рубля за бумагу (-23,14%).

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 11:44 мск, отмечается в сообщении биржи.

О допэмиссии

ОВК 22 ноября сообщила о завершении дополнительной эмиссии акций. По результатам реализации преимущественного права и внебиржевого размещения компания привлекла 25,95 млрд рублей и разместила около 2,79 млрд акций. Банк "Траст" выступил якорным инвестором, приобретя акции ОВК на сумму 25 млрд рублей. В результате допэмиссии доля банка "Траст" в капитале ПАО "НПК ОВК" увеличилась до 93,6%.

Привлеченные по результатам допэмиссии средства в размере 25 млрд рублей пойдут на снижение кредитной нагрузки компании. Оставшаяся часть будет направлена на реализацию инвестиционной программы, в том числе на повышение собственной производственной автономии в условиях импортозамещения, говорится в сообщении.

О компании

ОВК - ведущий производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке компании - более 70 моделей вагонов нового поколения. ОВК разрабатывает и производит грузовые вагоны согласно международным стандартам и поставляет продукцию в различные страны.