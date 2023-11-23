Бюджет Свердловской области на 2023 год увеличился на 16 млрд рублей

За счет средств специального казначейского кредита из федерального бюджета предусмотрено свыше 6 млрд рублей на строительство станции водоподготовки "Южная" в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Доходы и расходы бюджета Свердловской области на 2023 год увеличились на 16 млрд рублей за счет высоких темпов развития экономики. Соответствующие изменения внесены в закон об областном бюджете, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Евгений Куйвашев 23 ноября принял изменения в закон об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, предполагающий его увеличение на 16 млрд рублей. Увеличить прогноз по доходам и расходам в текущем году позволили высокие темпы развития экономики региона", - говорится в сообщении.

По словам Куйвашева, за счет средств специального казначейского кредита из федерального бюджета предусмотрено свыше 6 млрд рублей на строительство станции водоподготовки "Южная" в Нижнем Тагиле. На 2 млрд рублей увеличивается размер ассигнований на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Предусмотрены дополнительные средства для перевозок пассажиров на пригородных электричках, для субсидирования фонда спорта высших достижений и на другие направления.

В департаменте добавили, что 1,6 млрд рублей будет направлено на содержание автодорог регионального значения, 1,5 млрд - на приобретение автобусов для уральских муниципалитетов. В итоге доходы бюджета Свердловской области в 2023 году составят 398,6 млрд рублей, расходы - 418,3 млрд.