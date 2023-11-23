Указ об утверждении новой стратегии развития ИИ ожидается в ближайшее время

Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, обновленная стратегия будет отвечать масштабным вызовам, которые стоят перед рынком искусственного интеллекта в России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Указ президента России Владимира Путина об утверждении обновленной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил на конференции AI Journey вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время выйдет указ президента об утверждении новой стратегии развития ИИ", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что обновленная стратегия будет отвечать масштабным вызовам, которые стоят перед рынком ИИ в РФ, таким как создание вычислительных мощностей, передовых научных разработок и росту темпов внедрения ИИ в отраслях экономики и госуправлении.

Чернышенко напомнил, что Россия декларирует подход, как государство с наиболее благоприятными условиями развития технологий ИИ, что означает создание экспериментально-правовых режимов с большими возможностями на территории страны, а также популяризацию этических норм. "В настоящий момент в РФ уже установлено 11 подобных режимов в сфере ИИ по таким направлениям как беспилотный транспорт и здравоохранение. В ответ на обозначенные вызовы, в сентябре под председательством премьер-министра Михаила Мишустина прошла стратегическая сессия по ИИ. По ее итогам были выработаны предложения по актуализации стратегии ИИ", - напомнил Чернышенко.

Президент России Владимир Путин в начале сентября поручил ускорить установление требований об обязательном использовании хозяйствующими субъектами современных технологий, включая технологии ИИ, при предоставлении им субсидий из федерального бюджета.