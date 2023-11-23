23 ноября, 09:01,
обновлено 23 ноября, 09:17

Указ об утверждении новой стратегии развития ИИ ожидается в ближайшее время

Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, обновленная стратегия будет отвечать масштабным вызовам, которые стоят перед рынком искусственного интеллекта в России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Указ президента России Владимира Путина об утверждении обновленной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил на конференции AI Journey вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время выйдет указ президента об утверждении новой стратегии развития ИИ", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что обновленная стратегия будет отвечать масштабным вызовам, которые стоят перед рынком ИИ в РФ, таким как создание вычислительных мощностей, передовых научных разработок и росту темпов внедрения ИИ в отраслях экономики и госуправлении.

Чернышенко напомнил, что Россия декларирует подход, как государство с наиболее благоприятными условиями развития технологий ИИ, что означает создание экспериментально-правовых режимов с большими возможностями на территории страны, а также популяризацию этических норм. "В настоящий момент в РФ уже установлено 11 подобных режимов в сфере ИИ по таким направлениям как беспилотный транспорт и здравоохранение. В ответ на обозначенные вызовы, в сентябре под председательством премьер-министра Михаила Мишустина прошла стратегическая сессия по ИИ. По ее итогам были выработаны предложения по актуализации стратегии ИИ", - напомнил Чернышенко.

Президент России Владимир Путин в начале сентября поручил ускорить установление требований об обязательном использовании хозяйствующими субъектами современных технологий, включая технологии ИИ, при предоставлении им субсидий из федерального бюджета. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация