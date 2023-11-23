Херсонская область принесла в бюджет России более 7,5 млрд рублей с начала года

Заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев сообщил, что сейчас в регионе работают более 7,8 тыс. представителей бизнеса с учетом самозанятых

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Херсонская область принесла в бюджетную систему РФ более 7,5 млрд рублей налогов с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) России по итогам встречи в Геническе заместителя руководителя ведомства Константина Чекмышева и губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

"По состоянию на 22 ноября 2023 года в бюджетную систему РФ от субъекта поступило более 7,5 млрд рублей налогов, из них в федеральный бюджет - 0,3 млрд рублей, в консолидированный бюджет региона - 2,6 млрд рублей, а во внебюджетные фонды РФ - 4,6 млрд рублей", - сообщили в службе.

Как отметил Чекмышев, сегодня в регионе работают более 7,8 тыс. представителей бизнеса с учетом самозанятых. Их обслуживание обеспечивается в шести точках присутствия ФНС России в области. Каждая четвертая организация уже внесла изменения в учредительные документы в рамках проводимой совместно с региональными органами власти информационной кампании. Он также сообщил, что налоговые органы Херсонской области предоставляют весь спектр услуг, доступный в других регионах России.

Начальник Управления специальных проектов ФНС России Тимур Шиналиев также отметил, что благодаря скоординированной работе ФНС России и правительства региона задолженность у организаций с госучастием за октябрь 2023 года снизилась более чем в два раза - с 70 млн до 25 млн рублей.

Стороны обсудили и развитие взаимодействия в предстоящем году. Основной задачей они считают создание комфортных условий и вовлечение в легальную бизнес-среду всех хозяйствующих субъектов, которые продолжают работать в регионе без регистрации. Еще одной темой обсуждения стала дорожная карта действий по мотивации сельхозпроизводителей к государственной регистрации, в том числе для получения ими доступа ко всем российским цифровым сервисам и мерам поддержки.

Кроме того, коллективу региональных налоговых органов был представлен Алексей Груненко, назначенный на должность руководителя УФНС России по Херсонской области.