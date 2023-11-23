23 ноября, 09:36

Херсонская область принесла в бюджет России более 7,5 млрд рублей с начала года

Заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев сообщил, что сейчас в регионе работают более 7,8 тыс. представителей бизнеса с учетом самозанятых

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Херсонская область принесла в бюджетную систему РФ более 7,5 млрд рублей налогов с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) России по итогам встречи в Геническе заместителя руководителя ведомства Константина Чекмышева и губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

"По состоянию на 22 ноября 2023 года в бюджетную систему РФ от субъекта поступило более 7,5 млрд рублей налогов, из них в федеральный бюджет - 0,3 млрд рублей, в консолидированный бюджет региона - 2,6 млрд рублей, а во внебюджетные фонды РФ - 4,6 млрд рублей", - сообщили в службе.

Как отметил Чекмышев, сегодня в регионе работают более 7,8 тыс. представителей бизнеса с учетом самозанятых. Их обслуживание обеспечивается в шести точках присутствия ФНС России в области. Каждая четвертая организация уже внесла изменения в учредительные документы в рамках проводимой совместно с региональными органами власти информационной кампании. Он также сообщил, что налоговые органы Херсонской области предоставляют весь спектр услуг, доступный в других регионах России.

Начальник Управления специальных проектов ФНС России Тимур Шиналиев также отметил, что благодаря скоординированной работе ФНС России и правительства региона задолженность у организаций с госучастием за октябрь 2023 года снизилась более чем в два раза - с 70 млн до 25 млн рублей.

Стороны обсудили и развитие взаимодействия в предстоящем году. Основной задачей они считают создание комфортных условий и вовлечение в легальную бизнес-среду всех хозяйствующих субъектов, которые продолжают работать в регионе без регистрации. Еще одной темой обсуждения стала дорожная карта действий по мотивации сельхозпроизводителей к государственной регистрации, в том числе для получения ими доступа ко всем российским цифровым сервисам и мерам поддержки.

Кроме того, коллективу региональных налоговых органов был представлен Алексей Груненко, назначенный на должность руководителя УФНС России по Херсонской области. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация