23 ноября, 09:20

Группа "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Иркутска в Харбин с 22 декабря

Продажа билетов на будущие рейсы уже началась

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Иркутска в Харбин с 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба "Аэрофлота".

"В зимнем сезонном расписании запланированы два еженедельных рейса, начиная с 22 декабря. Вылет из Иркутска будет проходить по понедельникам и пятницам, обратный перелет из Харбина - по вторникам и субботам", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, продажа билетов на будущие рейсы уже началась.

Кроме того, с 21 декабря открывается регулярное воздушное сообщение между Иркутском и Пекином, отметили в сообщении. Здесь добавили, что в зимнем сезоне "Аэрофлот" также предлагает жителям региона прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск и Бангкок. 

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