23 ноября, 09:16,
обновлено 23 ноября, 09:39

Инвестпрограмма "Газпрома" на 2024 год может снизиться до 1,6 трлн рублей

В октябре совет директоров компании понизил объем инвестиционной программы на 2023 год на 14,5%, до 1,966 трлн рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правление "Газпрома" одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2024 год, согласно которым объем финансирования инвестпрограммы может сократиться до 1,574 трлн рублей, что на 20% ниже планируемого уровня 2023 года, следует из сообщения российского газового холдинга.

"В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2024 год, общий объем ее финансирования составит 1,574 трлн рублей", - говорится в сообщении.

В октябре совет директоров "Газпрома" понизил объем инвестиционной программы на 2023 год на 14,5%, до 1,966 трлн рублей с планируемых ранее 2,3 трлн руб. из-за изменения макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры.

В сообщении отмечается, что одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме. "Решения по привлечению заемных средств в рамках программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО "Газпром" в финансировании", - говорится в сообщении.

Также правление "Газпрома" приняло к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2023 году и о прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2025-2026 годы. Планируется, что информация о предварительных итогах работы "Газпрома" в 2023 году, проекты инвестиционной программы и бюджета компании на 2024 год, прогнозные показатели инвестиционной программы и бюджета на 2025-2026 годы будут внесены на рассмотрение совета директоров ПАО "Газпром".

Ранее холдинг сообщал, что инвестиции группы "Газпром" в 2023 году могут составить рекордные 3,056 трлн рублей. Капитальные вложения "Газпрома" за первое полугодие 2023 года выросли до 1,188 трлн рублей на фоне активной реализации стратегических проектов. 

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