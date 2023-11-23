Россельхозбанк отзывает иск к американскому JP Morgan Chase Bank

Ходатайство поступило в суд 22 ноября, сам иск подали 20 ноября

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россельхозбанк подал в арбитражный суд Москвы ходатайство о возвращении своего искового заявления к американскому JP Morgan Chase Bank, следует из картотеки арбитражных дел.

Ходатайство поступило в суд 22 ноября, сам иск подан 20 ноября. Третьим лицом в деле указан российский дочерний банк JP Morgan - "Дж. П. Морган банк интернешнл". Суть иска в деле не указана.

Россельхозбанк, как и большинство российских банков, отключен от SWIFT. Возобновление доступа банка к SWIFT было одним из основных требований РФ в рамках зерновой сделки, которое так и не было выполнено.

Как заявлял первый зампредседателя Россельхозбанка Кирилл Левин, в рамках зерновой сделки банк производил платежи через JP Morgan с помощью специально выделенного канала. В июле 2023 года договоренности по зерновой сделке прекратили действие, а в августе был отключен действовавший платежный канал между Россельхозбанком и JP Morgan.

Россельхозбанк - один из крупнейших банков России, на 100% принадлежит государству. Является ведущим банком в стране на рынке финансирования АПК.