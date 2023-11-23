23 ноября, 09:32

Более половины индустриальных парков Подмосковья заполнены на 100%

Для удобства инвесторов в Московской области работает сервис "Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 40 из 69 индустриальных парков Московской области заполнены на 100%. Для сохранения достаточного объема предложений на рынке для новых инвесторов в регионе в разной стадии реализации находятся около 38 проектов новых индустриальных парков, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"По количеству индустриальных парков Московская область безусловный лидер среди российских регионов. При этом и качество промышленной инфраструктуры в Подмосковье находится на высочайшем уровне - об этом свидетельствует выбор инвесторов, которые активно заполняют индустриальные парки региона. На данный момент из 69 площадок 38 заполнены на 100%. Это более 55% всех действующих индустриальных парков Московской области", - сказала Зиновьева.

Она подчеркнула, что Подмосковье продолжает развивать индустриальную инфраструктуру: в разной стадии реализации в регионе находятся 38 проектов новых индустриальных парков. Это обеспечит сохранение достаточного объема предложений на рынке для новых инвесторов.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона рассказали, что для удобства инвесторов в Московской области работает сервис "Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья". Сервис позволяет инвесторам онлайн выбрать площадку или помещение в одном из индустриальных парков области. Также в рамках сервиса инвесторы могут воспользоваться услугой онлайн-показа площадки - 3D-тура, позволяющего осмотреть выбранный объект без выезда на локацию. 

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Россия
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