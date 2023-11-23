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Палестино-израильский конфликт

В АТА сообщили, что россияне не отменяют туры в Египет из-за ситуации на Ближнем Востоке

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова отметила, что за время конфликта не было ни одного звонка от туристов "с каким-то беспокойством"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские туристы не отказываются от турпоездок в Египет из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова на пресс-конференции.

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"У меня даже сведений таких нет. Если бы были массовые аннуляции, наверное, я бы знала", - сказала она, отвечая на вопрос о наличии аннуляций туров в Египет.

Глава альянса отметила, что за время конфликта на Ближнем Востоке не было ни одного звонка от туристов "с каким-то беспокойством". "Туристы совершенно спокойно летят в Египет и там отдыхают", - резюмировала она.

Ранее генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил, что спрос российских туристов на путевки в Египет в последнее время снизился из-за возросших цен и резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Туроператор Tez Tour объявил, что вынужденно прекращает полетную программу на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября 2023 года на фоне текущей глобальной ситуации и отсутствия рентабельности в ближайшей перспективе. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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