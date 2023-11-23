Apple увеличила экспорт смартфонов из Индии на 177% в апреле - октябре

Сумма поставок превысила $5 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноября. /ТАСС/. Компания Apple увеличила экспорт собранных в Индии смартфонов на 177% в апреле - октябре. Сумма поставок превысила $5 млрд, сообщает газета Business Standard.

В этом же периоде 2022 года экспорт смартфонов Apple из южноазиатской республики составил $1,8 млрд.

На долю американской компании в настоящее время приходится 62% совокупных поставок айфонов из Индии за рубеж. В результате наращивания производственных возможностей Apple индийский экспорт айфонов достиг в апреле - октябре $8 млрд.

Apple продолжает наращивать производство в Индии, чтобы снизить зависимость от Китая в условиях напряженности в американо-китайских отношениях. С 2017 года в Индии собирался iPhone SE первого поколения, затем в 2020 году в сотрудничестве с компанией Wistron в Нарсапуре недалеко от Бангалора была начата начала сборка смартфона второго поколения iPhone SE 2020. В штате Тамилнад действует один из заводов Foxconn тайваньского партнера Apple, на котором выпускают новейшие модели iPhone, компания планирует открывать второй завод в штате Карнатака.

Как ранее сообщил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, Apple производит около 5-7% своей продукции в Индии и, по его данным, компания в ближайшее время намерена повысить эту долю до 25%.