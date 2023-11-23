Решетников сообщил, что Россия и Белоруссия готовят новый интеграционный пакет

По словам министра экономического развития РФ, программа будет одобрена в конце года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительства России и Белоруссии готовят новый интеграционный пакет на период 2024-2026 годов. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Белорусского инвестиционного форума.

"Сейчас мы готовим следующий интеграционный пакет. Рассчитываем, что программа на 2024-2026 годы будет в конце года одобрена лидерами наших стран. Мы сейчас особые усилия прилагаем", - сказал министр.

В конце ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым и обсудил с ним вопросы углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии. Основное внимание было уделено выполнению "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и двадцати восьми Союзных программ. Согласно сообщению российского кабмина, премьер РФ в ходе встречи отметил важность продвижения совместных проектов Москвы и Минска с интеграционной составляющей в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях.