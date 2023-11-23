"Газпром" построит 100 малых комплексов СПГ на трассах РФ к 2030 году

В компании рассчитывают, что к этому моменту появится возможность на природном газе "проехать фактически и от Санкт-Петербурга вплоть до Астрахани, и от Санкт-Петербурга до Магнитогорска, Екатеринбурга и дальше"

ВОЛГОГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. "Газпром" планирует к 2030 году построить малых малотоннажных комплексов производства сжиженного природного газа (СПГ) на 21 федеральной трассе России, сообщил заместитель начальника управления ПАО "Газпром" Александр Михайлов на панельной дискуссии на площадке межрегионального промышленно-энергетического форума "Пром-энерго-Volga".

"Планируем силами наших основных операторов - это и "Газпром гелий сервис", и "Газпром СПГ технологии", и "Газпром газомоторное топливо", также силами дочерних обществ основного вида деятельности, создать порядка 100 малотоннажных комплексов по производству СПГ, практически покрыв возможностью заправки 21 трассу федерального значения. И, по большому счету, рассчитываем, что к 2030 году мы сможем на природном газе проехать фактически и от Санкт-Петербурга вплоть до Астрахани, и от Санкт-Петербурга до Магнитогорска, Екатеринбурга и дальше", - сказал Михайлов.