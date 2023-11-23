Белоруссия и РФ в рамках импортозамещения согласовали 16 инициатив на $800 млн

Заместитель министра экономики республики Татьяна Бранцевич заявила, что в различных регионах с поддержкой российских инвестиций организованы новые и расширены действующие производства

УФА, 23 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в рамках совместных действия по импортозамещению согласовали 16 совместных инициатив на $800 млн. Об этом заявила заместитель министра экономики республики Татьяна Бранцевич, выступая на секции "Послезавтра Союзного государства. Тренды и потенциал развития" в рамках "Международной недели бизнеса - 2023" в Уфе.

"С российскими коллегами сформирован и согласован пул из 16 совместных инициатив на $800 млн. На подходе еще столько же проектов на $500 млн. Эти бизнес-идеи придадут мощный стимул развитию машиностроения", - сказала Бранцевич, ее цитирует пресс-служба Минэкономики.

По ее словам, в различных регионах с поддержкой российских инвестиций организованы новые и расширены действующие производства. В настоящее время в рамках сотрудничества с РФ, для Башкортостана отрабатывается возможность организации производства спецтехники на шасси МАЗ, поставок белорусских комплектующих для производства зерносушильных комплексов, троллейбусов, реализации коммерческих проектов в деревообработке.

"Еще одно направление - реализация национальных программ по импортозамещению в машиностроении, станкостроении, деревообработке, фармацевтике. Потенциал замещения импорта по этим программам превышает $50 млрд, - отметила Бранцевич. - Предлагаю эту работу масштабировать, выстроив кооперационные цепочки в других отраслях, и выйти на совместные импортозамещающие программы".

Замминистра подчеркнула, что совместные действия по импортозамещению позволяют, углубляя промышленную кооперацию, укреплять технологический суверенитет Союзного государства, полностью уйти от зависимости поставок из третьих стран по ключевым товарным группам.