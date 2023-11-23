23 ноября, 11:01

Ростех запустил эксперимент по маркировке янтаря

Речь идет о разработке и запуске информационной системы для отслеживания всего пути янтаря - от момента добычи до конечного потребителя

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" запустил эксперимент по маркировке янтаря и изделий из него. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации. Оператором станет входящее в состав Ростеха НПП "Торий".

Эксперимент по маркировке янтаря стартовал в ноябре и продлится год - до ноября 2024 года. Он предполагает разработку и запуск информационной системы для отслеживания всего пути янтаря - от момента добычи до конечного потребителя.

"Ростех внесет свой вклад в решение проблемы "черной" добычи и фальсификата в янтарной отрасли. Предприятие запустило эксперимент по маркировке янтаря и изделий из него. Система отслеживания станет основным инструментом в борьбе с нелегальным оборотом сукцинита (научное название балтийского янтаря) и повысит прозрачность российской янтарной отрасли", - говорится в сообщении.

Идентификация янтаря будет проводиться с помощью цифровых кодов, которые будут наносить на транспортную упаковку с камнем-сырцом - это контейнеры или зип-пакеты. Так перемещается с предприятия на продажу добытый и отсортированный камень, пояснили в Ростехе. "В дальнейшем маркировать планируется и готовые изделия из легального янтаря, то есть добытого и проданного Калининградским комбинатом - единственным в России предприятием по его промышленной добыче. Специальный код на украшениях подтвердит законность происхождения используемого в них сукцинита", - отмечается в сообщении.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, проблемы "черных" добытчиков янтаря и фальсификата, когда когда под видом янтарных украшений продаются изделия из полимерных смол, стекла, пластмассы, остаются актуальными. "Система маркировки позволит решить эти вопросы и в целом повысит доверие и спрос на балтийский янтарь как на российском, так и на зарубежных рынках", - заключил Евтушенко, слова которого приводятся в сообщении. 

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Россия
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