Энергосистема Украины получила аварийную помощь от Польши, Румынии и Словакии

В энергосистеме страны фиксируют дефицит третьи сутки подряд

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Дефицит в энергосистеме Украины фиксируется третьи сутки подряд, страна была вынуждена запросить аварийную помощь у Польши, Румынии и Словакии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Вчера, 22 ноября, в энергосистеме был зафиксирован дефицит электроэнергии, - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. - Для уменьшения нагрузки на блоки тепловых электростанций при недостаточном объеме импорта компания "Укрэнерго" вынуждена была активировать аварийную помощь от операторов систем передачи Румынии, Словакии, Польши общим объемом 1 800 мегаватт в час".

Причиной дефицита стал рост потребления электроэнергии в связи с похолоданием. Дополнительная нагрузка на электростанции спровоцировала остановку и вывод в аварийный ремонт нескольких блоков. "Имеющегося на рынке объема импортной электроэнергии не хватило для того, чтобы заместить весь объем непроизводимой остановленными блоками электроэнергии", - пояснили в компании.

В "Укрэнерго" отметили, что в четверг потребление электроэнергии продолжает расти, в системе вновь фиксируется дефицит. Украинцев призывают к экономному потреблению. В течение дня будет производиться импорт электроэнергии из Молдавии, Румынии и Словакии. Ситуацию в энергосистеме пресс-служба охарактеризовала как сложную.

В Минэнерго Украины в четверг заявили, что из ремонта вышли четыре блока теплоэлектростанций. Всего в аварийный ремонт 20-21 ноября было выведено девять блоков ТЭС.

21 ноября в энергосистеме впервые в текущем отопительном сезоне зафиксирован дефицит электроэнергии. Прошлой зимой на Украине происходили многочасовые отключения электроэнергии. Теперь украинцев призвали готовиться к возобновлению отключений света по графикам. В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей.