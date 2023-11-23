В России стоимость новогодних туров за год выросла на 10-15%

При этом спрос на них увеличился на 20-50%, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Новогодние туры по России и за рубеж подорожали за год на 10-15%, при этом спрос на них вырос на 20-50%. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова на пресс-конференции.

"Цены выросли на 10-15% на новогодние туры по сравнению с прошлым годом, тем не менее на спрос это никак не повлияло. Спрос вырос где-то на 20-50%", - сказала она.

Эксперт отметила, что туристы адаптировались к росту стоимости отдыха. Они понимают, что на удорожание путевок влияет множество факторов - от цен на продукты до цен на бензин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в ходе пресс-конференции рассказал, что наибольшим спросом на новогодние праздники среди внутрироссийских направлений пользуются Сочи, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Карелия. Также востребован горнолыжный и санаторный отдых.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что в предстоящем зимнем сезоне прогнозируется 30 млн турпоездок по стране, что на 7% больше, чем годом ранее.