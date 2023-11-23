В обновление больницы в удмуртском Глазове вложат около 1 млрд руб.

По словам главы региона Александра Бречалова, "в 2024 на ремонт будет выделено 300 млн рублей от федерации и около 60 млн из республиканского бюджета"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Капитальный ремонт пройдет в Глазовской межрайонной больнице в Удмуртии, за три года на работы направят около 1 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

"В 2024 [году] на ремонт будет выделено 300 млн рублей от федерации и около 60 млн из республиканского бюджета. А всего за три года вложим в больницу около миллиарда рублей, это результат нашей совместной работы с Андреем Исаевым, его коллегами по Государственной думе, фракции "Единая Россия" и администрацией города", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.

По его словам, ремонт начнут с операционного блока, где каждый год проводят больше 4 тыс. операций. Процесс организуют так, чтобы из восьми операционных в ремонте по очереди были две-три, а остальные работали. Также будет закуплено высокотехнологичное оборудование.

Глава республики отметил, что обновление больницы, которая обслуживает более 170 тыс. человек, проводится поэтапно. "В 2021 году отремонтировали хирургическое отделение, в прошлом - заменили окна и лифты. Благодаря поддержке [премьер-министра России] Михаила Мишустина закупили УЗИ, передвижной рентген, гемоанализатор, операционное оборудование, аппараты ИВЛ и другую высокотехнологичную медтехнику", - добавил Бречалов.

Город Глазов является культурным, образовательным и промышленным центром севера Удмуртии.