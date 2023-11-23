23 ноября, 10:32,
обновлено 23 ноября, 11:02

"Мечел" в январе - сентябре снизил добычу угля на 16%

Она составила 2,6 млн тонн

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Мечел" в январе - сентябре 2023 года снизил выплавку стали на 2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 2,6 млн тонн. Добыча угля снизилась на 16%, до 7,38 млн тонн, говорится в сообщении компании.

При этом производство чугуна за девять месяцев снизилось на 2%, до 2,37 млн тонн.

Одновременно с этим, в III квартале добыча угля выросла на 17% к показателю за II квартал, до 2,85 млн тонн, выплавка стали снизилась - на 5%, до 839 тыс. тонн, а чугуна - на 4%, до 753 тыс. тонн.

По итогам января - сентября реализация "Мечелом" концентрата коксующегося угля снизилась на 28%, до 2,25 млн тонн, плоского проката - на 5%, до 290 тыс. тонн, штампованных изделий - выросла на 6%, до 46 тыс. тонн. В то же время продажи сортового проката снизились на 7%, до 1,82 млн тонн, а кованных изделий - на 13%, до 26 тыс. тонн.

"В отчетном периоде проводился капитальный ремонт доменной печи №5 Челябинского металлургического комбината, в результате чего производственные показатели по чугуну и стали снизились на 4% и 5% соответственно. Мы продолжили развивать продажи металлопроката на новых для компании направлениях. Что касается внутреннего рынка, то спрос на арматуру и другие виды продукции со стороны предприятий строительного сектора в III квартале был стабильным, что позволило нам нарастить продажи на внутреннем рынке благодаря широкой клиентской базе. На общие показатели реализации сортового и плоского проката квартал к кварталу (-3% и -10% соответственно) также повлияли плановые ремонты, развернутые на ряде прокатных станов ЧМК", - прокомментировал глава "Мечела" Олег Коржов работу компании за III квартал. 

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Россия
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