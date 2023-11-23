23 ноября, 12:26

К Кодексу этики ИИ присоединились 11 российских и международных компаний

В число подписантов кодекса вошли Россельхозбанк, Росбанк, "Авито", "Эмбедика", а также четыре иностранных участника из Таджикистана, Узбекистана и Кубы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Еще 11 компаний, включая международные, присоединились к Кодексу этики искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба Сбербанка.

"Национальный Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подписали 11 новых участников, в том числе четыре иностранные компании. Торжественная церемония прошла во время восьмой международной конференции AI Journey", - отмечается в сообщении.

В число подписантов кодекса вошли четыре российские компании - Россельхозбанк, Росбанк, "Авито", "Эмбедика" - и четыре иностранных участника - из Таджикистана, Узбекистана и Кубы. Также к кодексу присоединились РЭУ им. Плеханова, НМИЦ им. В. А. Алмазова и Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова.

"Альянс в сфере искусственного интеллекта - одна из основных площадок, на которой происходит постоянное взаимодействие между представителями рынка. Важно, что к альянсу постоянно присоединяются новые участники. В этом году наряду с российскими компаниями Кодекс подписали несколько международных. Благодаря этому работа по выработке актуальных этических норм в области искусственного интеллекта охватывает все большее число компаний и стран, а Кодекс становится все более глобальным", - отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

О кодексе

Кодекс этики в сфере ИИ, устанавливающий общие этические принципы и стандарты поведения в этой области, был подписан 26 октября 2021 года правительством РФ, несколькими компаниями и научно-исследовательскими организациями. Крупнейшие российские компании, вузы и НИИ, в том числе МФТИ, Сбербанк, "Яндекс", МТС, "Ростелеком", РФПИ и "Газпром нефть", присоединились к кодексу в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" в октябре 2021 года. 

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