В экономику Белоруссии с 2013 года вложили $116 млрд иностранных инвестиций

Посол страны Дмитрий Крутой сообщил, что Россия играет важную роль для республики

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Порядка $116 млрд иностранных инвестиций вложили в экономику Белоруссии почти за десять лет. Об этом сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой, выступая на пленарном заседании Белорусского инвестиционного форума, проходящего в Москве.

"С 2013 года, за последние десять лет в экономику Беларуси вложено $116 млрд иностранных инвестиций. <…> Это как раз 18-20% [соотношения иностранных инвестиций к ВВП Белоруссии] искомого уровня безопасности", - сказал он.

Посол отметил важную роль российских инвестиций для республики. "Наша задача на следующий пятилетний цикл с учетом завершения строительства таких крупных проектов, как атомная станция [в Островце], биотехнологическая корпорация, завод по выпуску легковых автомобилей, <…> на следующий этап инвестиционную программу наполнять. Конечно, Российская Федерация видится в этом приоритетным партнером", - сказал он.

Среди направлений инвестиционного сотрудничества двух стран Крутой назвал в том числе совместную сборку в машиностроительной отрасли, электронную торговлю, легкую и мебельную промышленность, отрасль стройматериалов, микро- и радиоэлектронику и другие.