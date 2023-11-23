В Бурятии с 2024 года будут субсидировать строительство станций для электромобилей

Мера поддержки вводится из-за того, что одним из сдерживающих факторов покупки электрокара среди жителей региона является отсутствие развитой инфраструктуры

УЛАН-УДЭ, 23 ноября. /ТАСС/. Субсидирование строительства электрозарядных станций для электромобилей введут в Бурятии в 2024 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса республики.

"Республика Бурятия вошла в федеральный пилотный проект госпрограммы "Развитие энергетики". Юридические лица и индивидуальные предприниматели, решившие открыть быстрые электрозаправки на территории республики, смогут получить поддержку из федерального бюджета с софинансированием из республиканской казны - на закупку оборудования и технологическое присоединение", - сообщили в министерстве.

Мера поддержки вводится из-за того, что одним из сдерживающих факторов покупки электрокара среди жителей региона является отсутствие развитой инфраструктуры. Хотя любителей электромобилей с каждым годом становиться больше. В Бурятии зарегистрировано более 300 электромобилей и около 6,5 тыс. так называемых гибридов (электричество и бензин). Двумя годами ранее было 96 и 1 156 соответственно.

"Максимальная субсидия на одну зарядную станцию составит 60% от ее фактической стоимости, но не более 1,86 млн рублей. Операторы также смогут получить деньги на техническое присоединение станции к электросетям - 30% от платежа, но не более 900 тыс. рублей, - пояснил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. - Есть исключения. Например, когда для техприсоединения может потребоваться строительство объектов электросетевого хозяйства, тогда размер субсидии может быть увеличен, однако, такие случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке".

Получатель субсидии будет обязан обеспечить работу установленной ЭЗС в течение пяти лет и гарантировать ее круглосуточную работу.

В настоящее время в Бурятии работают 18 электрозаправочных станций, из них шесть - в Улан-Удэ на площадках торговых центров и автозаправочных станциях, еще 10 - во дворах домов в спальных районах города, две станции расположены на федеральной дороге Р-258 "Байкал" - в городе Бабушкине и в поселке Тресково. По словам директора филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" Сергея Козлова, около 70% электромобилистов Бурятии живут в многоквартирных домах, поэтому требуется развитие электрозарядной инфраструктуры "у дома".