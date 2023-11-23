В Новой Москве появится логистический комплекс площадью 24 тыс. кв. м

Инвестиции в проект составят 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Инвестор построит в поселении Марушкинском в Новой Москве логистический комплекс площадью 24 тыс. кв. м в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Логистический комплекс появится в поселении Марушкинском Новомосковского административного округа. Инвестиции в проект составят 1,9 млрд рублей, на предприятии создадут почти 400 рабочих мест. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в 2024 году", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, по программе стимулирования создания мест приложения труда инвестор возводит в Москве 36 социально и экономически важных для города объектов: деловые, торговые и развлекательные центры, детские сады, школы, промышленные технопарки и логистические центры общей площадью более 922 тыс. кв. м.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.