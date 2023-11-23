23 ноября, 11:26

Кабмин выберет еще шесть организаций для разработки прикладных решений в сфере ИИ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на эти цели мы предусмотрели почти 4 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ до конца 2023 года отберет дополнительно не менее шести организаций - победителей второй волны отбора исследовательских центров на разработку прикладных решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ). На выделение грантов победителям предусмотрено почти 4 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В конце октября запущена вторая волна отбора исследовательских центров, который поможет им получить гранты на разработку прикладных ИИ-решений с привязкой к приоритетным отраслям экономики. <...> До конца года мы определим еще не менее шести дополнительных победителей второй волны, которые получат дополнительную государственную поддержку. На эти цели мы предусмотрели почти 4 млрд рублей", - сказал он на конференции AI Journey.

Также, по словам Чернышенко, первые шесть центров, которые функционируют в РФ с 2021 года и ведут научные исследования в области сильного ИИ, систем доверенного искусственного интеллекта и этических аспектов применения искусственного интеллекта, также займутся обучением отраслевых специалистов, формированием индустриальных дата-сетов, фреймворков. "На это направление мы более 7 млрд рублей выделяем", - добавил вице-премьер.

Он призвал российские научно-образовательные организации, которые еще не подали заявку, до 25 ноября 2023 года принять участие в отборе.

"Таким образом, после завершения второй волны у нас будет не менее 12 опорных центров мирового уровня. И между опорными центрами первой и второй волны будет связка, что даст нам такой синергетический мощный эффект и объединение научной базы наших университетов", - заключил Чернышенко. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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