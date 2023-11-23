23 ноября, 12:20

Мораторий на внеплановые проверки сэкономил бизнесу 200 млрд рублей в год

Руководитель ТПП РФ Сергей Катырин также отметил, что подобные меры повлияли на количество нарушений со стороны бизнесменов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мораторий на внеплановые проверки бизнеса и прочие меры по снижению административного давления, действующие с 2020 года, ежегодно экономят бизнесу около 200 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Мораторий на проверки бизнеса и ряд других мер по снижению административного давления, которые были введены с 2020 года, привели к тому, что предприниматели ежегодно экономят на выплате штрафов порядка 200 млрд рублей", - сказал Катырин.

По словам президента ТПП, подобные меры не привели к росту нарушений со стороны бизнеса. Это говорит об эффективности принятых правительством мер и повышении ответственности в предпринимательском сообществе.

Катырин заявил, что ТПП РФ приветствует решение о продлении моратория на 2024 год и предлагает сделать его бессрочным, поскольку уже в полной мере заработал риск-ориентированный подход.

22 ноября президент РФ Владимир Путин поручил продлить на 2024 год действующий сейчас мораторий на внеплановые проверки предприятий и предпринимателей. Внеплановые проверки бизнеса могут проводиться только по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о рисках нарушения обязательных требований. Плановые проверки могут проводиться только на объектах с чрезвычайно высокими и высокими категориями риска. 

Теги:
РоссияКатырин, Сергей Николаевич
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