23 ноября, 12:13

Фадеев считает, что РФ может предложить миру новую стратегию экологической безопасности

Она будет функционировать взамен стратегии, действие которой заканчивается в 2025 году, добавил глава СПЧ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты могли бы разработать и предложить миру свой вариант новой стратегии экологической безопасности взамен той, действие которой заканчивается в 2025 году. С таким предложением выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на международной научно-практической конференции "Державинские чтения".

Фадеев отметил, что Всероссийское общество охраны природы было создано в 1924 году и, в принципе, является старейшей в мире экологической организацией. Глава СПЧ задался вопросом, есть ли при этом в России свой взгляд на то, как решать экологические проблемы в мире, отличный от взглядов активистки Греты Тунберг, от взглядов мировых корпораций.

"Его нет, мы оправдываемся. Зачем же нам бесконечно оправдываться, может быть, мы свое предложим. В 2025 году заканчивается действие стратегии экологической безопасности - вот работа для НКО, для НПО, для нас, для активистов, специалистов по экологии. Давайте предложим свою стратегию, которую поддержит 7/8 мира", - сказал Фадеев. 

Теги:
РоссияФадеев, Валерий Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация