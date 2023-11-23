Фадеев считает, что РФ может предложить миру новую стратегию экологической безопасности

Она будет функционировать взамен стратегии, действие которой заканчивается в 2025 году, добавил глава СПЧ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты могли бы разработать и предложить миру свой вариант новой стратегии экологической безопасности взамен той, действие которой заканчивается в 2025 году. С таким предложением выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на международной научно-практической конференции "Державинские чтения".

Фадеев отметил, что Всероссийское общество охраны природы было создано в 1924 году и, в принципе, является старейшей в мире экологической организацией. Глава СПЧ задался вопросом, есть ли при этом в России свой взгляд на то, как решать экологические проблемы в мире, отличный от взглядов активистки Греты Тунберг, от взглядов мировых корпораций.

"Его нет, мы оправдываемся. Зачем же нам бесконечно оправдываться, может быть, мы свое предложим. В 2025 году заканчивается действие стратегии экологической безопасности - вот работа для НКО, для НПО, для нас, для активистов, специалистов по экологии. Давайте предложим свою стратегию, которую поддержит 7/8 мира", - сказал Фадеев.