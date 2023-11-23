Путину передадут выпущенную в Южной Осетии монету, посвященную СВО

Она символизирует боевое братство российского и осетинского солдата, историческую и духовную связь двух стран, отметили в Нацбанке республики

ЦХИНВАЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Первую памятную монету, выпущенную Национальным банком Республики Южная Осетия в честь специальной военной операции (СВО) России на Украине, передадут президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил президент республики Алан Гаглоев на презентации монеты в Цхинвале, передает корреспондент ТАСС.

По данным Нацбанка, памятная монета "СВО" посвящена беспримерной силе воли, мужеству, доблести, героизму и отваге, символизирует боевое братство российского и осетинского солдата, историческую и духовную связь России и Осетии. Монета сделана из серебра, номиналом "25 зарин". По центру изображены два солдата - Южной Осетии и России, пожимающие друг другу руку. Сверху надпись - "Тых - растдзинады" (в переводе на русский "Сила в правде"), ниже надписи два флага - российский и осетинский, объединенные буквой "V". Внизу - позолоченная надпись "За Победу".

"Памятная монета "СВО" несет в себе особую ценность, символизирует боевое братство российского и осетинского солдата, историческую и духовную связь России и Осетии. Первую памятную монету "СВО" мы намерены передать верховному главнокомандующему РФ Владимиру Владимировичу Путину", - сказал президент Гаглоев на презентации монеты.

Представитель российского посольства в Южной Осетии Александр Журов в свою очередь отметил, что "это первая монета, посвященная специальной военной операции". На церемонии также присутствовали командиры и представители военных подразделений в зоне специальной военной операции: "Днепр", "Алания", "Сармат", "Шторм-Осетия", а также военнослужащие и военные корреспонденты Антон Степаненко и Руслан Гусаров, которые также освещали боевые действия в августе 2008 года в Южной Осетии.

Глава государства наградил участников СВО, присутствовавших на церемонии, а также причастных к выпуску монеты, государственными наградами.