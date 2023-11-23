23 ноября, 12:35

В Белоруссии заявили о переориентации экспорта и компенсации потерь от санкций Запада

Как сообщил и.о. министра экономики республики Юрий Чеботарь, "несмотря на беспрецедентное внешнее давление, инвестиции сохраняют темпы роста"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Белоруссия в ответ на санкции, введенные странами Запада, переориентировала экспорт на дружественные государства и полностью компенсировала экономические потери. Об этом заявил и.о. министра экономики республики Юрий Чеботарь на Белорусском инвестиционном форуме, проходящем в Москве.

"Мы переориентировали экспорт за последние годы на дружественные рынки, полностью компенсировав западные рынки. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, инвестиции сохраняют темпы роста", - сказал он.

Чеботарь подчеркнул, что инвесторы доверяют сложившемуся в Белоруссии бизнес-климату, не выводя прибыль, полученную во время работы в республике, и реинвестируя свои средства.

"Для наращивания потока российского капитала в экономику Белоруссии, на наш взгляд, есть все условия. Это подтверждается в том числе и динамикой самих инвестиций из России в Беларусь. За девять месяцев, по последним данным, рост - 40%. При общем [росте инвестиций в Белоруссию] 113%", - отметил Чеботарь.

Евросоюз в июне 2021 года ввел секторальные санкции в отношении Белоруссии, которые предусматривают в том числе запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений. Минфин США ввел санкции в отношении ОАО "Беларуськалий". Правительство Литвы аннулировало договор о транзите белорусских удобрений. Были введены ограничения и против других юридических и физических лиц.

Минск и Москва в ответ подписали два базовых соглашения - о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов, это в первую очередь калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки. В ноябре 2022 года между РФ и Белоруссией также было подписано соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который будет направлен на реализацию проектов в сфере импортозамещения на фоне западных ограничений. 

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