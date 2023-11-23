23 ноября, 12:27

Россия ограничивает поставки семенного и посадочного материала из Нидерландов

Как сообщил Россельхознадзор, решение приняли из-за выявления бактериальной пятнистости тыквенных культур

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия с 23 ноября вводит ограничения на поставки в Россию семенного и посадочного материала из Нидерландов. Об этом сообщил Россельхознадзор.

"Россельхознадзор информирует, что с 23 ноября 2023 года запрещает ввоз в Россию семенного и посадочного материала из Нидерландов. Кроме того, вводится ограничение на поставки семенного материала в сопровождении документов, подтверждающих сортовые, посевные качества и отсутствие ГМО, выданных лабораторией Enza-Zaden Operalions B.Y. до подтверждения компетентности, методов и результатов исследований данной лаборатории по результатам аудита со стороны Россельхознадзора", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, соответствующие меры были приняты из-за выявления карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта - бактериальной пятнистости тыквенных культур. Соответствующая болезнь поражает кабачки, перец, томаты, баклажаны, арбузы, дыни, огурцы, разные виды тыкв, патиссонов и другие культуры. При этом при раннем заражении растений потери урожая могут доходить до 100%.

По данным ведомства, за последний год выявление карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов в Россию, приняло системный характер.

Россельхознадзор отмечает, что поставки зараженной продукции происходят на фоне отсутствия на протяжении 1,5 года ответов от Национальной организации по карантину и защите растений Нидерландов на запросы Россельхознадзора о подтверждении фитосанитарного статуса отправляемых в Россию партий семенного и посадочного материала.

"Принимая во внимание, что импортный семенной и посадочный материал используется в российских тепличных комплексах и интенсивных садах, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, Россельхознадзор <…> вынужден был принять указанные ограничительные меры", - поясняет Россельхознадзор. 

Теги:
НидерландыРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация