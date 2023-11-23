Россия ограничивает поставки семенного и посадочного материала из Нидерландов

Как сообщил Россельхознадзор, решение приняли из-за выявления бактериальной пятнистости тыквенных культур

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия с 23 ноября вводит ограничения на поставки в Россию семенного и посадочного материала из Нидерландов. Об этом сообщил Россельхознадзор.

"Россельхознадзор информирует, что с 23 ноября 2023 года запрещает ввоз в Россию семенного и посадочного материала из Нидерландов. Кроме того, вводится ограничение на поставки семенного материала в сопровождении документов, подтверждающих сортовые, посевные качества и отсутствие ГМО, выданных лабораторией Enza-Zaden Operalions B.Y. до подтверждения компетентности, методов и результатов исследований данной лаборатории по результатам аудита со стороны Россельхознадзора", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, соответствующие меры были приняты из-за выявления карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта - бактериальной пятнистости тыквенных культур. Соответствующая болезнь поражает кабачки, перец, томаты, баклажаны, арбузы, дыни, огурцы, разные виды тыкв, патиссонов и другие культуры. При этом при раннем заражении растений потери урожая могут доходить до 100%.

По данным ведомства, за последний год выявление карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов в Россию, приняло системный характер.

Россельхознадзор отмечает, что поставки зараженной продукции происходят на фоне отсутствия на протяжении 1,5 года ответов от Национальной организации по карантину и защите растений Нидерландов на запросы Россельхознадзора о подтверждении фитосанитарного статуса отправляемых в Россию партий семенного и посадочного материала.

"Принимая во внимание, что импортный семенной и посадочный материал используется в российских тепличных комплексах и интенсивных садах, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, Россельхознадзор <…> вынужден был принять указанные ограничительные меры", - поясняет Россельхознадзор.