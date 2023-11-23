Сбер представил модели ИИ, распознающие русский жестовый язык

Их можно использовать в рамках исследований, позволяющих развивать сервисы для пользователей с инвалидностью

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ученые Сбера представили модели искусственного интеллекта, способные распознавать русский жестовый язык. Об этом на конференции AI Journey сообщил старший вице-президент, СTO, руководитель блока "Технологи" Сбербанка Андрей Белевцев.

"Сервисы для распознавания русского жестового языка и созданная Сбером система искусственного интеллекта GigaChat позволят преодолеть коммуникационный разрыв и сделают мир доступнее для людей с нарушением слуха. Модели могут использоваться в рамках исследований, позволяющих развивать сервисы для пользователей с инвалидностью. Например, для создания доступной среды в многофункциональных центрах (МФЦ), в транспортной отрасли (аэропорты, вокзалы, метро), в больницах для общения пациента и врача, в банковских сервисах и адаптации онлайн и офлайн-образования", - отметил он.

По его словам, команда Vision RnD (из Управления экспериментальных систем машинного обучения) в SberDevices, разрабатывающая одно из таких решений, представила его первой в мире. Это стало возможно благодаря использованию GigaChat API, программного интерфейса доступа к сервису GigaChat.

Генеративная модель GigaChat сама, без дополнительных преобразований, понимает контекст распознанных жестов. Текущая версия модели позволяет распознавать более 2 500 жестов, включая понимание дактиля (произношение слов по буквам) и возможность распознавать составные жесты. Кроме того, модель понимает терминологию по темам банковской сферы, транспорта, животных, и даже несколько слов из сферы медицины и образования. Этот объем покрывает существенную часть словаря русского жестового языка, позволяя создавать сервисы с нужным прикладным применением.