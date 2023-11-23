Снижение акций Polymetal на Мосбирже превышало 15%

Стоимость акций снижалась на фоне намерения компании произвести новый обмен акций, заблокированных в результате введенных ЕС против Национального расчетного депозитария санкций

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций Polymetal на Московской бирже снижалась более чем на 15% на фоне намерения компании произвести новый обмен акций, заблокированных в результате введенных ЕС против Национального расчетного депозитария (НРД) санкций, свидетельствуют данные биржи.

По данным на 15:12 мск, котировки акций Polymetal опускались до отметки в 474 рублей (-15,27%).

К 15:19 мск бумаги компании замедлили снижение и находились на уровне 489 рублей (-12,58%).

Ранее в Polymetal заявили о намерении произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций, введенных ЕС против Национального расчетного депозитария, на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX). Акционеры компании обсудят предложение 8 декабря.

В компании отметили, что предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев и отвечают установленным в циркуляре критериям, воспользоваться возможностью предъявить такие акции для обмена на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX).

Polymetal намерен объявить об окончательных результатах обмена до 1 ноября 2024 года включительно.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра.

Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.