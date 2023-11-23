Узбекистан начал импорт бензина из России по межправительственном соглашению

Министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов отметил, что на ситуацию с бензином в стране повлияло временное ограничение экспорта бензина со стороны РФ

ТАШКЕНТ, 23 ноября. /ТАСС/. Узбекистан в рамках межправительственного соглашения в ноябре начал импорт бензина из РФ. Об этом сообщил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов.

"На сегодняшний день начались поставки импортного бензина от российских компаний. Благодаря соглашению, достигнутому в октябре, начали поступать первые партии в ноябре", - сказал он во время выступления в законодательной палате парламента Узбекистана.

Мирзамахмудов добавил, что на ситуацию с бензином в Узбекистане повлияло временное ограничение экспорта бензина со стороны России. По его словам, во время визита Шавката Мирзиёева в Москву в октябре было достигнуто межправительственное соглашение, согласно которому Узбекистану была дана возможность для вывоза бензина независимо от наличия или отсутствия ограничений.

Ранее Мирзамахмудов в кулуарах Веронского евразийского экономического форума сообщал, что Узбекистан и Россия подписали межправсоглашение по поставкам нефти и нефтепродуктов. "Там без объемов. Самый главный принцип - вопрос поставок", - добавил он.

Об ограничениях на экспорт нефтепродуктов из РФ

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Под запрет на экспорт не подпадает в том числе топливо, вывозимое в рамках межправсоглашений, включая поставки в страны ЕАЭС.

При этом 6 октября кабмин утвердил ряд новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс РФ и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября. Также Россия сняла ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. руб. за тонну. Из текста постановления следует, что данная мера будет работать до конца этого года.