23 ноября, 12:36

Расходы бюджета Ростовской области в 2024 году вырастут более чем на 7%

Председатель регионального парламента Александр Ищенко отметил, что социальные расходы составят 198,8 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в первом чтении приняли бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Расходная часть регионального бюджета в следующем году вырастет на 7,4% по сравнению с первым чтением годом ранее, передает корреспондент ТАСС.

"Донская экономика, несмотря на всем известные внешние факторы со стороны враждебно настроенных стран, адаптировалась к новым реалиям, работает в плюс, что позволяет прирастать и региональному бюджету. Этот рост продолжается от года к году. Расходная часть бюджета выросла на 7,4% по сравнению с первым чтением годом ранее и составила 300,2 млрд рублей. Это говорит о том, что в Ростовской области выстроен баланс между финансированием важнейших социальных задач и вложениями в дальнейшее инфраструктурное развитие", - отметил председатель регионального парламента Александр Ищенко.

Он подчеркнул, что социальные расходы регионального бюджета в 2024 году составят 66%, или 198,8 млрд рублей. Большая часть средств будет направлена на социальную политику - почти 78 млрд рублей, на образование - около 75 млрд рублей и здравоохранение - более 35 млрд рублей. Бюджет развития составит 24% от расходов или 73,2 млрд рублей. Средства будут направлены на объекты дорожной и коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкцию социальных объектов, а также на поддержку бизнеса и аграрного сектора.

В целом, прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в 2024 году составит 284,6 млрд рублей, общий объем расходов - 300,2 млрд рублей. Дефицит областного бюджета предварительно составит 15,6 млрд рублей, то есть около 5% от расходов.

Спикер заксобрания Ростовской области уточнил, что принятый бюджет не окончателен, ко второму чтению его параметры увеличатся с учетом утвержденных средств, поступающих из федерального бюджета. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация