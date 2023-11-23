Расходы бюджета Ростовской области в 2024 году вырастут более чем на 7%

Председатель регионального парламента Александр Ищенко отметил, что социальные расходы составят 198,8 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в первом чтении приняли бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Расходная часть регионального бюджета в следующем году вырастет на 7,4% по сравнению с первым чтением годом ранее, передает корреспондент ТАСС.

"Донская экономика, несмотря на всем известные внешние факторы со стороны враждебно настроенных стран, адаптировалась к новым реалиям, работает в плюс, что позволяет прирастать и региональному бюджету. Этот рост продолжается от года к году. Расходная часть бюджета выросла на 7,4% по сравнению с первым чтением годом ранее и составила 300,2 млрд рублей. Это говорит о том, что в Ростовской области выстроен баланс между финансированием важнейших социальных задач и вложениями в дальнейшее инфраструктурное развитие", - отметил председатель регионального парламента Александр Ищенко.

Он подчеркнул, что социальные расходы регионального бюджета в 2024 году составят 66%, или 198,8 млрд рублей. Большая часть средств будет направлена на социальную политику - почти 78 млрд рублей, на образование - около 75 млрд рублей и здравоохранение - более 35 млрд рублей. Бюджет развития составит 24% от расходов или 73,2 млрд рублей. Средства будут направлены на объекты дорожной и коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкцию социальных объектов, а также на поддержку бизнеса и аграрного сектора.

В целом, прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в 2024 году составит 284,6 млрд рублей, общий объем расходов - 300,2 млрд рублей. Дефицит областного бюджета предварительно составит 15,6 млрд рублей, то есть около 5% от расходов.

Спикер заксобрания Ростовской области уточнил, что принятый бюджет не окончателен, ко второму чтению его параметры увеличатся с учетом утвержденных средств, поступающих из федерального бюджета.